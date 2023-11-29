Хирург Вдовин ответил на обвинения в краже бокалов из ресторана на миллион рублей

Пластический хирург Александр Вдовин ответил на обвинение в краже бокалов на 1 млн рублей из ресторана Lamborghini. Комментируя ситуацию телеканалу «360», он пообещал, что подаст на заведение в суд за очернение.

По словам хирурга, он заказал у официанта вино, но ему принесли шампанское. Пить его он не стал, так как ему нельзя напитки с газами. За напиток ему выставили счет в 6 тыс. рублей, который он оплатил. Однако позже подруга рассказала ему, что гостям мероприятия не нужно платить. Это объяснили официанту, но вернуть 6 тыс. рублей он не смог. По версии Вдовина, с ним пообещали рассчитаться едой, а затем в качестве компенсации предложили «красивые бокалы».

«Принес три бокала, не очень хорошего качества. Посмотрел маркировку, на Ozon эти бокалы стоят 974 рубля шесть штук», — рассказал хирург, добавив, что решил забрать посуду «из принципа».

Позднее Вдовину позвонили из ресторана. По его словам, он вернул бы бокалы заведению, если бы ему вернули деньги.

«Буду подавать в суд на [защиту] чести и достоинства, потому что это очернение и неправда. Я думаю, они сделали это умышленно, чтобы раскрутить свой этот несчастный ресторан», — считает хирург, оценивший нанесенный ему моральный ущерб в 3 млн рублей.

Напомним, накануне стало известно, что во время награждения лауреатов премии «Топ-50 лучших персон» из ресторана Lamborghini украли шесть дорогостоящих бокалов – их общая стоимость составляла один миллион рублей. владельцы обратились в полицию, по факту произошедшего проводятся следственные действия.

Ранее на выставке «Панк-культура. Король и Шут» в Санкт-Петербурге неизвестный попытался украсть оригинальную футболку Sex Pistols.