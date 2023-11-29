Нарколог назвал диверсией продажу алкогольного мороженого в России

В России необходимо снижать долю этилового спирта, которую допустимо добавлять в мороженое, считает врач-нарколог, психиатр Василий Шуров. Сейчас такие десерты без ограничений продаются детям, что очень опасно для их здоровья и по сути является «диверсией», заявил он в беседе с телеканалом «360».

«На ребенка алкоголь действует в расчете на массу тела, как и у любого [человека]. У детей она маленькая, и легко может случиться передозировка», — предупредил Шуров.

По словам нарколога, при потреблении алкогольного мороженого у человека незаметно формируется привыкание к эффекту и зависимость. При этом за счет высокого содержания жира и сахара мороженое и без алкоголя дает человеку «нормальный» уровень эйфории, подчеркнул он.

«Туда пихать алкоголь можно только с какими-то диверсионными целями, поэтому однозначно — 8% это очень много. Даже 1% — непонятно, для чего он там нужен, — заявил врач. — у нас постоянно что-то случается: то конфеты с никотином для детей, еще что-то. Я это рассматриваю как диверсию».

Напомним, Минфин РФ подготовил проект распоряжения, который ограничит предельное содержание этилового спирта в мороженом, замороженных десертах, смесях для их приготовления до 1,2%. Сейчас крепость замороженных десертов достигает 7–10%, что аналогично слабоалкогольным напиткам.

Врачи ранее предупредили, что алкогольное мороженое грозит человеку развитием зависимости, приводит к повреждению клеток желудка и головного мозга, нарушению работы органов.