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Аксенов ввел режим ЧС в 15 муниципальных образованиях Крыма

Аксенов: еще в пяти муниципальных образованиях Крыма введен режим ЧС

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Глава Крыма Сергей Аксенов ввел режим чрезвычайной ситуации на территории 15 муниципальных образований региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Накануне режим ЧС был введен на территории городских округов Джанкой, Евпатория и Саки, Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Джанкойского и Черноморского районов.

По состоянию на 8 часов утра 29 ноября режим ЧС введен в городских округах Ялта, Алушта, Симферополь, Джанкой, Евпатория и Саки, на территориях Советского, Красногвардейского, Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Джанкойского и Черноморского районов, а также в городском округе Судак, Первомайском и Бахчисарайском районах.

28 ноября глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов сообщил, что без электроснабжения на юге России, которое было нарушено из-за непогоды, остаются 346 тысяч потребителей.

Ранее метеоролог Александр Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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