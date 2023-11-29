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В Волгограде подготовили поправки в закон о переименовании

Волгоградская областная дума представит поправки в закон о переименовании города

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Алексей Никольский/РИА Новости

Волгоградская областная дума представит поправки в закон о переименовании города Волгоград и других населенных пунктов региона через референдум. Проект размещен на сайте местного парламента.

«В случае принятия к рассмотрению предложения о переименовании административного центра Волгоградской области, Волгоградская областная дума в течение пяти календарных дней со дня принятия постановления о принятии предложения к рассмотрению размещает <…> указанное постановление, содержащее также информацию о возможности реализации инициативы проведения областного референдума», — сообщается в тексте проекта.

Проект предполагает, что предложение о переименовании будет считаться поддержанным в том случае, если оно наберет не менее половины голосов участников референдума. В таком случае дума подготовит документы и расчеты затрат на реализацию предложения на экспертизу в уполномоченный федеральный орган власти.

Город Волгоград с 1925 по 1961 год имел название Сталинград.

До этого вместо «Волгограда» «Сталинградом» назвали ледокол.

Ранее дорожные знаки «Волгоград» на всех основных въездах в город-герой накануне Дня Победы временно поменяли на знаки «Сталинград».

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