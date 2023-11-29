Врач перечислила возможные причины, вызывающие дрожание рук

Дрожание рук (тремор) может возникать из-за стресса и эмоционального напряжения, рассказала Pravda.Ru доктор медицинских наук, врач-невролог Наталья Шиндряева.

По ее словам, это нормальная реакция организма, в этом случае симптом пройдет, когда человек расслабится или отдохнет. Однако дрожь в руках может сигнализировать и о серьезных проблемах со здоровьем, предупредила врач.

«Еще одна из причин — патология в стратегических отделах мозга: вестибулярные и мозжечковые локализации. В таких случаях характерен крупноразмашистый интенционный тремор. Мозжечковый тремор не поддается лечению, но пациенту следует наблюдаться у специалиста и применять клоназепам или примидон, который улучшает состояние. Тремор также возникает и при проблемах с щитовидной железой», — отметила Шиндряева.

При наличии данного симптома эксперт советует проконсультироваться с врачом, который точно определит состояние пациента и назначит лечение.

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Оксана Панова до этого говорила, что человек может испытывать чувство голода, сильное перевозбуждение с приступами паники, учащенное сердцебиение и тремор рук при резком снижении уровня глюкозы в организме.

Ранее врач назвала признаки гормонального дисбаланса.