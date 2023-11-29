Правительство Японии рекомендовало включить хронику бомбардировки Хиросимы в список ЮНЕСКО

Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава заявила, что правительство страны решило рекомендовать внести хронику последствий американской атомной бомбардировки Хиросимы в список документального наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Камикавы, МИД и другие японские профильные ведомства будут работать над включением хроники в список документального наследия ЮНЕСКО в 2025 году.

Хроника последствий американской атомной бомбардировки Хиросимы состоит из 1532 фотографий, запечатлевших грибовидное облако взрыва и разрушения в городе. Также в нее входят два видеоролика.

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