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Правительство Японии рекомендовало включить хронику бомбардировки Хиросимы в список ЮНЕСКО

Япония рекомендовала внести в список ЮНЕСКО хронику бомбардировки Хиросимы

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РИА Новости

Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава заявила, что правительство страны решило рекомендовать внести хронику последствий американской атомной бомбардировки Хиросимы в список документального наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Камикавы, МИД и другие японские профильные ведомства будут работать над включением хроники в список документального наследия ЮНЕСКО в 2025 году.

Хроника последствий американской атомной бомбардировки Хиросимы состоит из 1532 фотографий, запечатлевших грибовидное облако взрыва и разрушения в городе. Также в нее входят два видеоролика.

Ранее премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой сравнил разрушения в секторе Газа с ущербом от атомной бомбардировки Хиросимы.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен солгала, обвинив Россию в трагедии Хиросимы.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

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