Главная рождественская елка Вашингтона упала

Главная рождественская елка Вашингтона была повалена ветром во вторник, за несколько дней до торжественного зажигания огней, которое должен провести президент США Джо Байден. Как сообщает телеканал CBS, национальная служба парков пока не может оценить состояние дерева и не уверена, что оно будет способно выдержать установку и транспортировку.

Около 17:00 по местному времени дерево лежало на боку, а свет гирлянд все еще горел. Власти не позволили прохожим и представителям СМИ приблизиться к месту происшествия.

Однако планы на торжественное зажжение огней на елке перед Белым домом 30 ноября все еще сохраняются. Ель была доставлена из Западной Виргинии в начале месяца и имеет высоту 12 метров.

Дерево упало, когда в штат Вашингтон пришел арктический циклон, принеся с собой самую холодную погоду с марта. Во вторник днем ​​ветер часто достигал скорости более 50 км/ч, максимальная скорость порывов составляла 70 км/ч с в национальном аэропорту Рейгана.

Такие ветры не являются чем-то необычным в ноябре, пишет The Washington post. В среднем в ноябре в округе Вашингтон бывает 1–2 дня с сильными порывами ветра. Анализ Capital Weather Gang, опубликованный в 2022 году, показал, что частота дней с сильными порывами ветра несколько увеличилась за последние 15 лет.

С 1970-х годов национальные рождественские елки не выставляются на стендах, а высаживаются на Эллипсе. Не все переживают такую манипуляцию, какие-то деревья упали с грузовика, какие-то не перенесли трансплантационный шок.

По меньшей мере три национальные рождественские елки были повалены ветром, в том числе унесенная ветром в 2011 году.

Дерево, упавшее во вторник, было посажено всего две недели назад, чтобы заменить другое дерево, посаженное в 2021 году, у которого развилось грибковое заболевание.

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