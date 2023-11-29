В Рамаллу прибыли 11 палестинцев, освобожденных Израилем в рамках перемирия

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) доставили 11 палестинских заключенных, освобожденных 28 ноября в рамках сделки Израиля и движения ХАМАС, в город Рамаллу на Западном берегу реки Иордан. О прибытии людей в населенный пункт сообщается в официальном аккаунте организации на платформе X (бывший Twitter), передает РИА Новости.

В публикации указано, что представители МККК участвуют в процессе обмена заложниками и заключенными в качестве посредников. При этом в четвертый день перемирия израильские власти передали специалистам 11 палестинских заключенных, уточняется в заявлении.

«Мы только что способствовали <...> их (заключенных. — «Газета.Ru») переводу в Рамаллу», — говорится в сообщении.

В тот же день палестинское движение ХАМАС отпустило на свободу 12 человек, взятых в заложники в начале октября. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), вечером пленные прибыли на территорию еврейского государства и прошли первичный медицинский осмотр.

После этого военнослужащие сопроводили освобожденных граждан в больницы. Здесь заложники должны встретиться с членами своих семей, подчеркнули в пресс-службе израильских войск.

Ранее в Россию прилетели родственники врача из Ростова-на-Дону, которая вместе с дочерью и внуком оказалась среди заложников палестинского движения ХАМАС.