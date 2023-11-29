Стали известны личности убитых матери и дочери из России в турецком Бодруме

Стал известны личности женщин, найденных мертвыми в турецком курортном городе Бодрум. Как пишет Telegram-канал Shot, тела были обнаружены на крутом склоне у дороги, и они принадлежали 42-летней Ирине Двизовой и ее 15-летней дочери Даяне, гражданкам России.

Местный телеканал уже сообщил, что они стали жертвами жестокого убийства.

Несколько дней назад Ирина и ее дочь Даяна, проживавшие в Бодруме, исчезли. Родственники не смогли связаться с ними и подали заявление о пропаже в полицию. Правоохранители отправились в район Конаджик, где мать с дочерью проживали.

В доме были найдены следы крови на диване. После это возникли подозрения, что Ирина и Даяна могли быть убиты. Полиция с помощью видеокамер отследила автомобиль, который отъезжал от дома. В результате поисков тела Ирины и Даяны были найдены на крутом склоне, завернутые в простыни.

Ирина работала риелтором в Турции, пишет Shot. По данным Mash, женщина была моделью. Полиция разыскивает подозреваемого в этом двойном убийстве.

Mash пишет, что главным подозреваемым является супруг Ирины — гражданин Финляндии.

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