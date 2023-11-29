Больше половины россиян считают завтрак лучшим временем наедине с собой

Больше половины (56%) опрошенных россиян признались, что завтрак для них — идеальное время наедине с собой. Это показало исследование «Любятово», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом 38% опрошенных назвали завтрак лучшим временем для того, чтобы побыть с семьей. 5% респондентов считают завтрак возможностью для делового общения, а 1% — хорошим поводом для встречи с друзьями.

Только у 29% опрошенных не нашлось воспоминаний из детства, связанных с завтраками. 31% респондентов вспомнил, что завтраки, приготовленные мамой или бабушкой, были самыми вкусными в жизни. Положительные воспоминания связаны также и с завтраками в детском саду — 19% опрошенных помнят, что там давали вкусную запеканку. В то же время с первым приемом пищи за день связаны и «детские травмы»: 11% признались, что их не выпускали из-за стола, пока они не доедят, а 10% взрослые заставляли есть манную кашу.

К выбору завтрака для своих детей россияне подходят осознанно. 38% опрошенных дают ребенку самому выбирать, что ему есть. Другие респонденты утверждают, что их выбор зависит от времени, которое есть на еду, особенностей питания ребенка либо желания разнообразить завтрак: все эти варианты набрали примерно по 20% голосов каждый.

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