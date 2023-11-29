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Названы опасные последствия употребления спортивных добавок в пищу

Врач Зубарева: спортдобавки могут наградить вас неприятным рыбным запахом

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Shutterstock

Если вы активно тренируетесь, нужно обязательно подключить спортивное питание — такая рекомендация встречается довольно часто. Но если не контролировать, что, в каком количестве и в каких сочетаниях попадает в ваш организм, можно получить неожиданный и неприятный эффект. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт Наталья Зубарева.

Так, одно из возможных последствий — дисбактериоз.

«Практически все протеины содержат молочный белок, щедро сдобренный углеводами — получаем процессы брожения и, как следствие, дисбактериоз. Если вы принимаете изоляты, выбирайте те, что на сывороточном белке и без сахара, чтобы избежать рисков», — рекомендовала она.

А L-карнитин может наградить вас неприятным рыбным запахом, который, исходя от тела, будет явно заметен окружающим, а вы о нем и не догадаетесь.

«Дело в том, что это вещество в процессе метаболизма под влиянием ферментов и анаэробных бактерий соединяется в толстом кишечнике с образованием триметиламина. Происходит так не с каждым человеком, который употребляет эту добавку — дело в особенностях генетики», — отметила врач.

Спортивные добавки также могут привести к скачкам инсулина.

«Практические все спортивные добавки содержат глюкозу, то есть сахар, как бы он ни был обозначен на этикетке. Их употребление в дополнение к основным приемам пищи провоцирует скачки инсулина, что в результате может привести к развитию инсулинорезистентности — преддиабету. Кроме того, повышенный уровень инсулина приводит к росту андрогенов (мужских половых гормонов), из-за чего усиливается выработка кожного сала и, при присоединении бактерий, на коже появляются прыщи», — отметила специалист.

Добавки, кроме этого, несут онкологические риски.

«Добавки с кальцием способны вызывать рак — при чрезмерном употреблении. К такому выводу пришли американские ученые. Также в своем исследовании они отмечают, что богатые кальцием продукты, в отличие от добавок, не несут онкологических рисков», — заметила медик.

Наконец, еще одно последствие — дефицит питательных веществ.

«Употребляя добавки, люди часто считают, что получают с ними все необходимое, и допускают погрешности в питании. Важно помнить, что ни спортивное питание, ни самый лучший комплекс витаминов и минералов не заменит вам сбалансированного рациона и всего разнообразия полезных веществ, которые поступают в организм с продуктами. Белок, полезные жиры и клетчатка необходимы каждому человеку для правильного функционирования организма», — резюмировала Зубарева.

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