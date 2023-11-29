Врач рассказала, что будет, если долго не выходить на улицу

Зачастую люди, которые редко выходят на прогулки, апатичны, их беспокоит чувство разбитости и переутомления. Длительное отсутствие прогулок на свежем воздухе негативно сказывается на работе иммунной системы, что чревато частыми простудами. Об этом «Газете.Ru» рассказала Светлана Ворожбит, главный врач «ИНВИТРО-ЮГ».

«Также это может привести к ухудшению качества сна. При низких физических нагрузках снижается мышечный тонус, то есть уменьшается сила и выносливость. Постепенно может развиться нарушение обмена веществ в организме», — объяснила она.

По словам врача, благодаря такой легкой физической нагрузке, как ходьба, можно существенно снизить риск развития заболеваний: ожирения, сахарного диабета и др. Ходьба положительно влияет на состояние сердца и сосудов, дыхательной системы, оказывает стимулирующее действие на функцию пищеварительного тракта, улучшает качество и продолжительность жизни.

«Если же говорить о прогулках на свежем воздухе — это отличный способ насытиться кислородом, активировать иммунную защиту и когнитивные (познавательные) функции. После прогулки улучшается настроение, человек становится более спокойным, сосредоточенным, внимательным, лучше запоминает новую информацию. Также ходьба укрепляет кости, мышцы и суставы, регулярные прогулки — это хорошая профилактика проблем с позвоночником, а если заняться скандинавской ходьбой, например, то активизируются мышцы не только ног, но и рук», — добавила эксперт.

Прогулки крайне желательны людям, чья физическая активность минимальна. К ним относятся офисные работники, преимущественно те, кто долго в стесненной позе сидит за компьютером, а также те, кто работает из дома. Помимо этого, пешие прогулки рекомендуются людям, чья работа связана с длительным напряжением глаз, когда нужно смотреть в монитор компьютера или экран телефона. У людей с подобным видом деятельности глаза постоянно напряжены, долго фокусируются то на экране, то на клавиатуре. Во время пеших прогулок можно смотреть вдаль, на горизонт и снять чрезмерное зрительное напряжение.

«Пешие прогулки рекомендованы пожилым, а также людям с избыточной массой тела или сахарным диабетом — ходьба положительно сказывается на состоянии углеводного и липидного обмена, помогает снизить или поддерживать массу тела. При ходьбе сгорает чуть меньше одной ккал на один кг веса на каждый пройденный километр. При болезнях суставов — артрозе, артрите, остеохондрозе, ходьба — самый подходящий вид нагрузки», — подчеркнула медик.

Чтобы ввести в привычку регулярные прогулки, можно начать с 30 минут в день, рекомендовала врач. Это необходимый минимум, который позволит поддерживать работу иммунной системы, насытиться кислородом, переключить свое внимание с обыденных дел на отдых и расслабиться.

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