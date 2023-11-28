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В РФ прибыла семья ростовского врача, оказавшейся в плену ХАМАС

Семья оказавшейся в плену ХАМАС Ирины Татти из Ростова попросит помощи у Кремля

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Ahmed Zakot/Global Look Press

Родственники бывшего ростовского врача Ирины Татти, которая вместе с дочерью и ее семьей оказалась среди заложников палестинского движения ХАМАС, прилетели в Россию. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «161.RU | Новости Ростова» со ссылкой на друга семьи.

В материале указано, что близкие похищенного медика намерены попросить Кремль помочь с освобождением женщины и ее семьи. При этом, по словам источника, в рамках соглашения о гуманитарном перемирии члены ХАМАС могут отпустить на свободу только Ирину и ее дочь Елену.

Как рассказал друг семьи, внук Саша уже достиг призывного возраста и может быть освобожден только по просьбе российского руководства. В противном случае палестинское движение предпочтет оставить его в плену, уточнил он.

«Ирина всю жизнь проработала детским врачом в Ростове-на-Дону, спасла жизни многим людям. Сегодня спасти жизнь ее внуку может Россия», — подчеркнул источник.

По данным издания, Ирина Татти провела в Ростове-на-Дону большую часть своей жизни. Медик работала в детской поликлинике, а также принимала пациентов в тубдиспансере.

Всего несколько лет назад женщина решила уехать из страны — она переехала в Израиль, где уже тогда жили ее дочь и другие члены семьи. Однако 7 октября 2023 года во время атаки ХАМАС на израильские поселения медик вместе с родственниками была похищена. В тот момент семья находилась на территории кибуца Нир Оз.

Ранее в Израиль прибыла пятая группа заложников, освобожденных в рамках соглашения о гуманитарном перемирии.

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