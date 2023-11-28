В Казахстане осуждены члены просоветской группы «Народного Совета»

Суд города Петропавловска в Казахстане приговорил четырех членов просоветской группы «Народного Совета» к лишению свободы на срок от 7 до 9. Об этом сообщает издание «Петропавловск Ньюс».

По информации портала, причиной стала сепаратистская деятельность. Осужденные предлагали вернуться к «конституционному строю КазССР. Отмечается, что все осужденные являются жителями Петропавловска и гражданами Казахстана.

Организатор группы Вячеслав Зудерман осужден на 9 лет. Еще три активистки группы — 40-летняя Елена Болдырева, 52-летняя Мадина Капарова и 37-летняя Ольга Бережнова — получили по 7 лет лишения свободы.

До этого генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг говорил, что распространение «сепаратистской риторики» в Боснии вызывает беспокойство у руководства НАТО.

Ранее Токаев заявил о намерении Казахстана развивать всестороннее сотрудничество с РФ.