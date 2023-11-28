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В США арестовали пассажира самолета, вышедшего на крыло через аварийный выход

NYP: в США пассажир залез на крыло самолета перед взлетом и был арестован

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В США арестовали пассажира самолета, который открыл аварийный выход и вышел на крыло перед взлетом, пишет The New York Post.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в международном аэропорту в Новом Орлеане. Свидетели рассказали, что мужчина сначала вышел на крыло самолета, а потом спрыгнул с него и побежал по взлетно-посадочной полосе.

Сообщается, что пассажир также пытался угнать служебный грузовик, прежде чем его поймали офицеры. В полиции добавили, что на данный момент мужчина находится под стражей, но его личность не разглашается в интересах следствия.

Сам подозреваемый отказался от комментариев и не объяснил мотивы своего поступка.

Ранее в США «одержимая» пассажирка напугала своими криками других людей в самолете. Кроме того, женщина карабкалась по сидениям и мешала остальным пассажирам.

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