Россиянам назвали идеальное время для отдыха на Шри-Ланке

Туристам лучше всего планировать отдых на Шри-Ланку в феврале или в марте, рассказал Pravda.Ru президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма Олег Алексеев.

«Идеальное время — февраль-март для Мальдив, Шри-Ланки, всего, что ближе к экватору. Осень не рекомендуется. Осенью можно попасть так, что неделю там будет лить, и никуда не выйдешь», — отметил Алексеев.

По его словам, отдыхающие в этой стране могут подобрать как бюджетный отель, так и дорогой вариант. Цены на отдых на одного человека в среднем начинаются от 150 тыс. рублей без перелета, на эту сумму можно будет провести на Шри-Ланке семь-девять дней, добавил эксперт.

28 ноября в департаменте правительственной информации Шри-Ланки сообщили, что власти страны начали выдачу бесплатных виз для граждан семи стран, в том числе России. Бесплатный визовый режим вводится для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии с немедленным вступлением в силу до 31.03.2024 года.

В департаменте уточнили, что необходимо подать заявку на получение электронного разрешения на поездку до прибытия на Шри-Ланку.

Ранее была названа стоимость путевок на Шри-Ланку на Новый год.