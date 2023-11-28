В Госдуме заявили, что человека нельзя признать иноагентом посмертно

Статус иноагента — не клеймо, поэтому признавать человека иностранным агентом посмертно будет лишним. Об этом заявил «Газете.Ru» соавтор закона об иноагентах, депутат Госдумы Андрей Альшевских. По его словам, подобные поправки не рассматривались нижней палатой парламента.

«У нас в законе четко прописана процедура включения в реестр иноагентов и исключение из реестра. Хотелось бы обратить внимание, что, если гражданин попадает в реестр как иноагент, это не какое-то клеймо на всю жизнь и даже после. У нас эта процедура прописана. Если устранены основания, по которым его включили в реестр, его из этого реестра исключают. Поэтому не обсуждали и не вижу смысла обсуждать, чтобы после смерти гражданин оставался в статусе иноагента. Это сугубо мое мнение. У нас награждают государственными наградами посмертно, к сожалению. И когда вы говорите, что, предположим, после смерти оставался гражданин иноагентом, либо ему присваивали статус иноагента посмертно, я считаю, это лишнее», — сказал Альшевских.

Другой депутат Госдумы, Олег Матвейчев, заявил «Газете.Ru», что хотя закон об иноагентах не предусматривает признание иноагентом посмертно, этот вопрос может вызвать дискуссии в Госдуме.

«Думаю, что если кто-то из депутатов внесет такие поправки, то будет дискуссия, так как есть аргументы за и против. Будет любопытно обсудить это на комиссии», — отметил Матвейчев.

По данным Минюста, за последние два года в реестр иностранных агентов попали более 300 физических лиц. Всего в список с 2013 года были включены более 700 физлиц и организаций.

Ранее в Госдуме заявили, что запрет иноагентам въезжать в Россию будет противоречить Конституции.