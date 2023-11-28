Конкурс для диспетчеров скорой помощи стартовал в Подмосковье

Московская областная станция скорой медицинской помощи запустила конкурс профессионального мастерства для диспетчеров, принять участие могут фельдшеры по приему вызовов и медицинские сестры/медицинские братья по приему вызовов, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«На областной станции скорой помощи работает почти 600 диспетчеров. От их труда, опыта и профессионализма зависит назначение вызовов, госпитализация пациентов. Поэтому важно поддержать лучших представителей этой профессии. Итоги конкурса будут подведены в декабре, победители и призеры получат денежную премию», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Принять участие могут диспетчеры, работающие по специальности не менее 1 года и не имеющие дисциплинарных взысканий. Конкурс состоит из трех этапов, которые включают в себя: онлайн-тестирование на проверку теоретических знаний, практические задания с ситуационными задачами и демонстрацию практических умений. Победители и призеры получат денежную премию от 60 тыс. до 120 тыс. рублей, в зависимости от призового места.

Ранее Московская областная станция скорой медицинской помощи провела конкурс для водителей. Также в настоящий момент проводятся конкурсные процедуры для врачей, фельдшеров, медсестер и медбратьев в составе выездных бригад.