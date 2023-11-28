Губернатор Подмосковья посетил открытый в августе в Котельниках пункт полиции

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил пункт полиции в Котельниках, который открыли в августе по просьбам жителей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Губернатор посетил полицейский участок, пообщался с его сотрудниками и узнал у горожан, насколько безопаснее стало в микрорайоне.

«Это было требование жителей. Снять беспокойства всегда легче, если действовать в едином ключе. Мы также дополнительно усилили программу по видеонаблюдению, сегодня важно использовать все технические средства – и распознавание лиц, и мониторинг», — отметил губернатор.

В Парковом проживает около 10 тыс. человек. По прогнозу, к 2031 году численность населения увеличится в 2,5 раза. По словам Воробьева, пункт полиции тут крайне необходим, поскольку ближайший участок находится в 15-20 минутах.

В пункте полиции работают 3 участковых и 1 сотрудник по делам несовершеннолетних. За ним закреплены не только микрорайон Парковый, включая частный сектор, но также микрорайоны Силикат и Южный. В них проживают порядка 25 тыс. человек.

В следующем году в округе планируется открыть ещё 2 участковых пункта - в микрорайонах Южный и Новые Котельники.

Также к обеспечению порядка в Котельниках подключились народные дружинники. Губернатор предложил создать специальный чат, чтобы к дружинникам можно было обратиться в случае необходимости.