В Челябинске за одну ночь воры украли автомобильных зеркал на три млн рублей

В Челябинске двух мужчин подозревают в краже зеркал с машин премиум-класса. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Полицейские установили причастность россиян к десяти эпизодам. По версии правоохранителей, за одну ночь мужчины украли предметов на более чем три миллиона рублей. Зеркала они находили в автомобилях Советского и Центрального районов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В МВД не исключают, что подозреваемые причастны к другим случаям краж, на данный момент правоохранители собирают доказательную базу. Известно, что оба фигуранта ранее не были судимы. После инцидента они находятся под подпиской о невыезде.

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