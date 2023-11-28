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На рейсе Анталья — Москва пассажирка устроила дебош и изнасиловала соседа

Mash: в самолете «Победы» пассажирка изнасиловала своего соседа

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Depositphotos

Пассажирка устроила дебош в самолете авиакомпании «Победа» и орально изнасиловала соседа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, на рейсе из Антальи в Москву одна из пассажирок начала дебоширить почти сразу после взлета. Нетрезвая девушка тревожила окружающих и отказывалась успокаиваться. Она попросила стакан воды и демонстративно вылила его на пол, а также курила в салоне электронную сигарету.

После этого россиянка начала приставать к мужчине, сидевшему рядом с ней. Она стянула с него штаны и совершила насильственные действия сексуального характера. Позже сосед перестал сопротивляться. Все это происходило на глазах у бортпроводников и других пассажиров.

Перед посадкой дебоширка прорвалась в хвост самолета и перевернула на головы бортпроводницам мусорные пакеты. В аэропорту ее задержали и доставили в отделение полиции.

Ранее пассажир рейса Новосибирск — Владивосток устроил дебош в самолете.

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