Эксперт допустил рост цен на жилье после расширения лимитов по льготной ипотеке

Увеличение лимитов по льготной ипотеке может привести к незначительному подорожанию квартир. Об этом в интервью РИАМО сообщил руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

«В 2024 году застройщики начнут заявлять о том, что срок действия льготных ипотечных программ с господдержкой скоро истечет, и будут предлагать людям купить квартиру здесь и сейчас. И на этом ажиотаже они могут повысить цены на жилье, но незначительно», — предположил эксперт.

При этом он подчеркнул, что льготную ипотеку ни в коем случае нельзя отменять, поскольку рынок недвижимости сильно просядет в продажах.

Газета «Известия» сообщала, что российское правительство готовит постановление об увеличении лимита выдач льготной ипотеки в стране.

В Минфине отметили, что дополнительное финансирование нужно в связи с повышением ключевой ставки ЦБ с 8,5% до 13% и роста спроса на госпрограммы.

До этого стало известно, что министерство строительства и ЖКХ планирует до конца 2023 года завершить подготовку основных параметров льготной ипотечной программы для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Ранее экономист призвал не торопиться с ипотекой в 2023 году.