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Участник шоу «Место под солнцем» Али Хан заявил об избиении жены

Музыкант Али Хан заявил, что его жену избили в ресторане

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Shutterstock

Музыкант, финалист проекта «Место под солнцем» Али Хан (Руслан Алиханов) опроверг сообщения в СМИ о том, что его избили в ресторане Levantine. В драке пострадал не он, а его супруга, рассказал музыкант телеканалу «360».

«Мы с супругой находились на дне рождения в ресторане, проводили время на танцполе, где была и обидчица супруги», — рассказал Алиханов.

Одна из девушек, по его словам, создавала окружающим дискомфорт активным поведением, из-за чего жена сделала ей замечание. Девушка ответила агрессией – начала грубить и ругаться, а затем ударила соперницу локтем, а затем – кулаком в нос, рассказал Алиханов.

У пострадавшей потекла кровь, и она почти потеряла сознание, после чего артист вместе с женой поехал в больницу. По словам Алиханова, они написали на обидчицу заявление в полицию.

В СМИ ранее распространилась информация о том, что Алиханова избили в ресторане и забрали в полицию для выяснения обстоятельств.

Ранее во Владивостоке мужчина жестоко избил девушку, которая врезалась в его автомобиль BMW.

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