Водителя, устроившего дрифт у памятника участникам ВОВ в Нижневартовске, выдворят из РФ

В Нижневартовске безработный мужчина дрифтовал на пешеходной зоне и лишился автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по ХМАО.

Полицейские нашли и задержали водителя BMW, который 25 ноября устроил дрифт на пешеходной зоне у памятника воинам-землякам, пoгибшим в Великой Отечественной войне. Нарушителем оказался безработный 26-летний житель города, уже не раз привлекавшийся к административной ответственности.

Теперь на него составили новые протоколы за несоблюдение требований об обязательном страховании, повторное управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги и неуплату административного штрафа в срок.

Автомобиль гонщика отправили на штрафстоянку, а его самого уличили в нарушении миграционного законодательства. Нижневартовский городской суд назначил иностранцу две тысячи рублей штрафа с принудительным выдворением за пределы РФ.

Ранее мужчина разбил кувалдой мемориал воинам-освободителям в Ростовской области.