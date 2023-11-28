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Обвиняемому в мошенничестве мэру Тулуна продлили арест

В Иркутске мэру Тулуна Кариху продлили арест по делу о мошенничестве

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Администрация города Тулуна/VK

Мэру Тулуна Юрию Кариху суд продлил срок ареста до 29 февраля 2024 года. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета по Иркутской области.

Кариха задержали по статье о мошенничестве в октябре. СК сообщал, что Юрию Кариху и пяти его подчиненным предъявлено обвинение в мошенничестве с жильем после масштабного наводнения в Тулуне в 2019 году.

По версии следствия, в 2019 году мэр вместе с сотрудниками администрации муниципального образования разработали и организовали преступную схему по незаконному вселению лиц в аварийное жилье и последующему их расселению как нуждающихся в переселении.

Юрий Карих избирался мэром Тулуна дважды, оба раза от «Единой России», — в 2010 и 2014 годах. В 2013 году его признали виновным в мошенничестве и назначили чиновнику штраф 50 тыс. рублей. Тогда Карих сложил полномочия, однако через некоторое время все равно успешно переизбрался.

Ранее Верховный суд одобрил запрет на «Тетрис» для заключенных.

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