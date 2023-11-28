Из московского ресторана звездный гость украл бокалы на миллион рублей

Из московского ресторана Lamborghini украли шесть дорогостоящих бокалов – их общая стоимость составляла один миллион рублей. В день пропажи в ресторане проводили фуршет в честь награждения лауреатов премии «Топ-50 лучших персон». Кражу совершил один из номинантов, считает совладелец ресторана Аршак Григорян. Он рассказал телеканалу «360», что предоставил полиции видео с камер видеонаблюдения.

Кражу обнаружили после завершения вечеринки.

«Один их номинантов получил премию и решил, что премии мало, прихватил с собой бокалы, —заявил Григорян. — Бокалы — французский хрусталь, для моего заведения было приобретено. Подарок. Каждая частица нашего заведения [нам важна], потому что мы вкладываем душу».

По его словам, гостей попросили вернуть бокалы, однако просьба осталась без ответа, из-за чего администрация ресторана обратилась в правоохранительные органы. На место после этого выехала оперативно-следственная группа.

Адвокат рестораторов Елена Корабейникова назвала произошедшее серьезным преступлением и «опрометчивым поступком». Сейчас по факту кражи проводятся следственные действия.

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