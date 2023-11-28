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В Петербурге 49 студентов отравились в столовой вуза

В Петербурге почти 50 студентов отравились после обеда в столовой

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Haggardous50000/Shutterstock

В Петербурге около 50 студентов отравились после обеда в столовой. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Зарегистрировано 49 случаев, 12 человек были доставлены в инфекционный стационар СПб ГБУЗ «Больница Боткина».

После инцидента на предприятии, обслуживающем столовую, организовали проверку. Выяснилось, что на производстве нарушены технологические процессы, отсутствует маркировка изготовителя, есть просроченные продукты и другое.

Суд приостановил работу организации на 45 суток.

Ситуацией заинтересовались в центральном аппарате СК РФ. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил предоставить ему отчет об обстоятельствах и причинах происшествия.

Ранее в Бурятии 14 человек отравились шаурмой в местной точке общепита.

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