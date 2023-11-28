Автоэксперты объяснили, как изменится процесс оформления ДТП без ОСАГО

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, исключающий ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортных средств. Автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей назвал эту инициативу хорошей, но предупредил, что она приведет и к негативным последствиям.

«Положительный эффект будет для тех автолюбителей, которые не собираются пользоваться машинами в ближайшее время или используют ее как дачную тележку. Но и страховка не нужна, — это лишняя трата денег», — объяснил Сажин, добавив, что для постановки машины на учет страховка не имеет «никакой смысловой нагрузки».

Однако на дорогах общего пользования появится много машин без ОСАГО, так как многие автолюбители не относятся к этому ответственно, считает эксперт.

«И тогда у нас получается, что мы откатываемся в девяностые и двухтысячные. Тогда разбор ДТП будет происходить по понятиям, а не по правилам дорожного движения», — предупредил он.

По мнению Сажина, в России, напротив, следует ужесточить требования правил и увеличить штрафы за использование машины без страховки. При выявлении нарушения нужно ограничить эксплуатацию авто. А ГИБДД, по его мнению, должна настроить камеры движения на уличное выявление машин без страховки.

«Нужно объединять базы РСА (Российский союз автостраховщиков. – Прим. ред.) с базами ГИБДД и с этими камерами, тогда будет большой эффект. Проблему нужно решать в комплексе, а не взять что-то отменить и оставить бесконтрольно», — убежден автоэксперт.

Напомним, законопроект об отмене требования предъявлять полис ОСАГО при смене собственника автомобиля в июне внес в Госдуму глава комитета ГД по транспорту Евгений Москвичев. Он объяснил ее тем, что регистрация машины не накладывает на автовладельца обязанности эксплуатации и авто может долгое время не использоваться.

В РСА сообщили, что система проверок полисов ОСАГО с дорожных камер появится в 2024 году.