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Пенсионер из Крыма рассылал интимные фото школьницам

Mash на Волне: в Крыму задержали пенсионера за рассылку школьницам интимных фото

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В Феодосии задержали 71-летнего мужчину, который рассылал интимные фото девочкам в сети. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Волне.

71-летнего пенсионера из Феодосии обвиняют в развращении школьниц, по версии следователей, пожилой мужчина знакомился с девочками в социальных сетях.

Между пенсионером и несовершеннолетними завязывалась переписка, в ходе которой злоумышленник рассылал девочкам свои интимные фото. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.

Ранее в Петербурге 17-летняя девушка занялась проституцией, опасаясь публикации интимных фото.

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