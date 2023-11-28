Пенсионер из Крыма рассылал интимные фото школьницам

В Феодосии задержали 71-летнего мужчину, который рассылал интимные фото девочкам в сети. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Волне.

71-летнего пенсионера из Феодосии обвиняют в развращении школьниц, по версии следователей, пожилой мужчина знакомился с девочками в социальных сетях.

Между пенсионером и несовершеннолетними завязывалась переписка, в ходе которой злоумышленник рассылал девочкам свои интимные фото. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.

Ранее в Петербурге 17-летняя девушка занялась проституцией, опасаясь публикации интимных фото.