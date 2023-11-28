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Под Астраханью отчим избил трехлетнего пасынка после неудачной игры на приставке

Под Астраханью мужчину поймали за избиение пасынка из-за проигрыша в игре

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Shutterstock

В Астраханской области ребенка госпитализировали после конфликта с отчимом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Икряное. По версии правоохранителей, старший член семьи играл в приставку. Затем его что-то разозлило, и он пришел в комнату к ребенку. Там он избил трехлетнего мальчика.

Россиянин нанес ребенку многочисленные травмы в область головы, туловища и живота. В момент произошедшего матери дома не было, и она узнала об инциденте, только когда вернулась с работы. Женщина вызвала сыну скорую помощь, которая направила ребенка в больницу.

В отношении отчима возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Тюмени три девушки ворвались в комнату к беременной женщине и избили ее на глазах у детей.

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