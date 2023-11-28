В Сибирском федеральном университете прошла встреча рабочей группы по карбоновой повестке

В Сибирском федеральном университете в рамках работы научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня «Енисейская Сибирь» прошла встреча рабочей группы инновационного проекта государственного значения, связанного с учетом бюджета углерода в природных экосистемах России. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

По словам директора проектного офиса НОЦ «Енисейская Сибирь» Сергея Верховца, задача собравшихся экспертов — разработать методику сбора и обработки данных по методам динамических пульсаций, которые, в свою очередь, позволяют определить объем тепла и энергии, исходящий из локальной экосистемы. Например, эмиссию и поглощение: сколько отдает углекислого газа тот или иной тип растительности в атмосферу и сколько забирает из нее в те или иные компоненты фитоценоза.

Научный руководитель СФУ, академик Евгений Ваганов, подчеркнул важность формирования единой российской базы данных по учету бюджета углерода, открытой для пользователей на постоянной основе. Такая база, по его словам, должна быть универсальной и использоваться, в том числе, для выхода на уровень международных публикаций.

Директор Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Владимир Шишов рассказал, что в прошлом году ученые вуза занялись новой тематикой — лесоклиматическими проектами.

«Это малоизученная задача, которая требует разработки нормативной базы и единых методов измерения, валидации лесоклиматических проектов. На территории Сибири, в частности, Красноярского края, такие проекты могут быть очень объемными и задействовать миллионы гектаров леса — в этом плане хотелось бы увидеть методику, которая позволит проводить измерения мобильно, в том числе на основе вихревых пульсаций, в малодоступных регионах», — сказал он.

Проректор СФУ по научной работе Руслан Барышев отметил особую важность экологической тематики в научном ландшафте СФУ.

«Если посмотреть на Сибирский федеральный университет и дать оценку нашим компетенциям, то основной их объем как раз сосредоточен в области экологии и зеленой экономики», — отметил Барышев.

Он убежден, что работа в области карбоновой политики принесет вклад в целевую модель университета и развитие региона.

Климатический научно-образовательный центр мирового уровня «Енисейская Сибирь» создан в 2019 году. В состав его участников входят 28 научно-образовательных организаций и предприятия реального сектора экономики. Цель НОЦ — достижение мирового научно-технологического лидерства в ключевых отраслях специализации экономики Енисейской Сибири и решения задач социо-экологического развития территорий.