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Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз россиянам

Шри-Ланка начала выдачу бесплатных виз гражданам семи стран, включая Россию

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Global Look Press

Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз для граждан семи стран, в том числе России. Об этом сообщается на сайте департамента правительственной информации Шри-Ланки.

Бесплатный визовый режим вводится для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии с немедленным вступлением в силу до 31.03.2024 года.

В департаменте уточнили, что необходимо подать заявку на получение электронного разрешения на поездку до прибытия на Шри-Ланку. Туристы смогут пробыть на территории острова 30 дней. При этом повторный въезд разрешен с даты первого прибытия в Шри-Ланку в течение 30 дней.

В АТОР сообщали, что на новогодние каникулы прогнозируется высокий спрос на Шри-Ланку. Провести новогодние каникулы вдвоем на острове в отеле «три звезды», по системе «все включено» будет стоить около 220 тысяч рублей». В отеле «четыре звезды» отдых обойдется от 270 тысяч, а в «пятерке» — за 295 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что туроператоры опасаются проблем при запуске системы «Электронная путевка».

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