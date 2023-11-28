Школьники выбросили одноклассницу из окна во время перемены

В Таганском районе Москвы 13-летняя школьница попала в больницу с травмами, девочку выбросили из окна одноклассники. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В частной школе «Эрудит» в Таганском районе Москвы одноклассники выбросили девочку из окна. Школьница получила ушибы шейного отдела позвоночника, крестца и копчика.

Как рассказала девочка, она играла с одноклассниками на перемене, в какой-то момент один из ребят открыл окно и компания вытолкнула в него пятиклассницу. По факту инцидента проверку проводят правоохранительные органы.

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