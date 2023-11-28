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Неизвестные подожгли релейный шкаф на железнодорожной станции в Дагестане

Shot: в Дагестане неизвестные подожгли релейный шкаф на железнодорожной станции

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Depositphotos

В Дагестане произошел поджог железнодорожного оборудования. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным канала, дежурный на станции Буйнакск увидел горящий релейный шкаф в ночь на 27 ноября. Станция расположена в черте города. На место приехали пожарные. Вскоре оборудование потушили, однако шкаф полностью выгорел.

Инцидент на безопасность движения поездов не повлиял, задержек составов не зафиксировали. Неподалеку от сгоревшего шкафа нашли пластиковую канистру с остатками бензина.

Специалисты подсчитывают сумму ущерба, а поджигателей разыскивает полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье за умышленное уничтожение имущества, максимальное наказание за которое — пять лет тюрьмы.

До этого в Новосибирске юноша и его старший приятель уничтожили релейный шкаф. Пожар неподалеку от Сибирского электротехнического завода произошел 23 ноября. Двое неизвестных подожгли железнодорожное оборудование на перегоне между станциями Клещиха и Чемской. Первым огонь заметил инженер безопасности движения поездов, но к моменту прибытия экстренных служб шкаф уже выгорел полностью.

27 ноября стало известно, что двух подозреваемых задержали транспортные полицейские. Организаторами диверсии оказались жители Новосибирска в возрасте 17 и 20 лет.

Ранее суд арестовал двух парней за подготовку диверсии в Подмосковье.

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