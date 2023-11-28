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Россиянам напомнили о штрафе за несезонные шины зимой

Адвокат Мамонов предупредил водителей о штрафе за летнюю резину с 1 декабря

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

С 1 декабря в России инспекторы ГИБДД смогут штрафовать на 500 рублей водителей за несезонную резину на их автомобилях. Об этом в беседе с агентством «Прайм» напомнил адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Мамонов.

Он отметил, что штраф за управление машиной с неисправностями или условий, при которых ее нельзя эксплуатировать, был в кодексе административных правонарушений и ранее. Однако в соответствующей главе были размытые понятия и перечень нарушений правительство уточнило в постановлении, которое вступило в силу 1 сентября.

Основное новшество в постановлении — использование шин по сезону. По обновленным правилам транспортным средством нельзя пользоваться, если на нем шины с шипами противоскольжения летом или не установлены такие шины зимой.

Зимние шины или шины с шипами противоскольжения должны быть установлены на все колеса, обратил внимание эксперт. Юрист отметил, что ограничение на летний период касается именно классической шипованной резины. При этом, по его словам, популярными в последнее время «шинами-липучками» можно пользоваться и летом.

Также в документ внесли критерии по использованию шин, которые восстановили через наложение нового протектора. Теперь нельзя пользоваться транспортом, на передней оси которого есть шины, восстановленные наложением нового протектора, а на других осях установлены повторно восстановленные шины или шины с восстановленным протектором, возраст которых превышает семь лет.

За нарушение требований водителей могут оштрафовать. Однако предусмотрено и простое предупреждение, которым сотрудники ГИБДД в первое время могут ограничиться, заключил Мамонов.

Ранее стало известно, что в России могут измениться Правила дорожного движения.

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