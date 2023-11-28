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В Абхазии подтопило дома и туристические объекты

В Гагрском районе Абхазии подтопило дома и туристические объекты

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба рассказал «Sputnik Абхазия», что в результате шторма в Гагре подтопило частные домовладения и большинство туристических объектов на побережье.

Утром 27 ноября спасатели откачивали воду с первых этажей зданий, а шторм в это время не утихал.

В МЧС Абхазии уточнили, что волны залили насосные и трансформаторные подстанции в Гагре, центральный водовод города. Несколько человек были эвакуированы из зоны подтопления.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что причиной шторма в Крыму и Краснодарском крае является глобальное потепление.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявлял, что россияне решили не сдавать билеты в направлении юга России, несмотря на сильный шторм в этой части страны.

Накануне на Черноморское побережье обрушился самый мощный шторм за всю историю наблюдений. Скорость ветра достигала 144 км/ч. В Крыму, Дагестане, на Кубани, в Ростовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях около 2 млн человек остались без света, у многих нет воды.

Ранее россияне ответили, замечают ли они изменение климата на планете.

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