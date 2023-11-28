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Туристам назвали способ уберечься от обрушившегося на юг России шторма

RT: туристам посоветовали оставаться в отелях во время шторма на юге России

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин поделился с туристами советами о том, как защитить себя от шторма, который обрушился на юг страны. Он рассказал об этом в интервью RT.

В первую очередь эксперт отметил, что российским отдыхающим на черноморском побережье следует оставаться в отелях, предпочтительно на верхних этажах и подальше от окон.

Щетинин призвал туристов не выходить на улицу, не подниматься на волнорезы, не пытаться делать фотографии на фоне бушующих волн, не подходить к ограждениям и не парковать автомобили на возвышенностях.

Кроме того, спасатель рекомендовал путешественникам запастись продуктами питания, водой, свечами или электрогенераторами, укрепить двери и окна, отключить газ и электричество, а также избегать пребывания рядом с высокими деревьями, металлическими конструкциями и рекламными щитами.

Ранее стало известно, что в Сочи прошел мощнейший град, город заледенел.

Накануне МЧС объявляло штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Симферополе на период 25-27 ноября 2023 года. 26 и 27 ноября ожидалось усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный.

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.

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