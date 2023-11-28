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В Сочи прошел мощнейший град, город заледенел

Сочи покрылся коркой льда после сильного града

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Reuters

Курортный город Сочи покрылся ледяной коркой. Толстым слоем град лег на дорожное полотно, об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Центральный район города заледенел полностью. Жители Сочи делятся видео и фото с разных районов курорта с градом.

Температура опустилась до нуля. Автотрассы превратились в каток.

27 ноября появились кадры размытия железной дороги в Сочи в результате шторма в Черном море.

Из-за непогоды, вызванной штормом, в Сочи упали деревья на железнодорожные пути. Деревья упали на контактную линию железнодорожных путей. В связи с этим на место происшествия были направлены ремонтно-восстановительные бригады РЖД.

Накануне МЧС объявляло штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Симферополе на период 25-27 ноября 2023 года. 26 и 27 ноября ожидалось усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный.

Штормовое предупреждение действовало на всей территории Крымского полуострова и Кубани. Все службы экстренной помощи находились в полной готовности.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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Шторм в Крыму
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