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Количество отмененных рейсов в петербургском аэропорту Пулково увеличилось

Росавиация: в петербургском Пулково из-за непогоды отменили 18 рейсов

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Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Вылеты 23 авиарейсов на время задержаны в петербургском международном аэропорту Пулково в связи с разбушевавшейся непогодой. Об этом заявили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) в Telegram-канале.

«На вылет из Пулково было задержано 23 рейса, отменено — пять», — указывается в публикации.

В Росавиации предупредили, что задержки в вылетах и сложные погодные условия могут повлечь дополнительные трудности в работе воздушной гавани.

«Пулково работает в сложных метеоусловиях», — отметили в ведомстве.

Согласно данным Росавиации, на запасные аэродромы перенаправлены 18 авиарейсов, которые направились в Москву, Псков и Петрозаводск.

В пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры заявили, что взяли ситуацию с задержкой вылетов под свой контроль.

«В случае выявления нарушений прав пассажиров прокуратура примет исчерпывающие меры», — сказано в заявлении.

Незадолго до этого российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов между Москвой и Петербургом. Уточняется, рейсы SU016 и SU022 Москва — Санкт-Петербург вернулись в аэропорт вылета из-за плохой погоды в Пулково. Авиакомпания также отменила рейсы SU016/017, SU022/023, SU024/025, SU026/027, SU030/031.

Ранее на дорогах Санкт-Петербурга зафиксировали 10-балльные пробки из-за непогоды.

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