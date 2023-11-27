Россиянин продает набор для снеговика за 70 тыс. рублей

В Барнауле местный житель выставил на продажу набор для лепки снеговика за 70 тыс. рублей. Объявление появилось на сайте агрегатора «Авито» 26 ноября.

В описании продавец отметил, что продает сборного снеговика.

«Морковка в подарок. Инструкцию легко найти в Ютубе!!!», — отметил барнаулец.

Что именно входит в набор для лепки, россиянин не уточнил. К объявлению он приложил фотографию, на которой снег распределен по двум картонным коробкам разного размера и одному пластиковому стакану.

Ранее москвич выставил на продажу меню первого в РФ Макдоналдса за 4,3 млн рублей.