Россиянин разворотил трактором дом соседей, пытаясь вытащить оттуда ковшом избитую им жену

В Нижегородской области женщина спряталась у соседей после ссоры с мужем, но тот настиг ее на угнанном тракторе. Об этом пишет Telegram-канал Ni Mash.

Семейная ссора произошла между 24-летним мужем и его женой в Бутурлино, родном селе мужчины. На днях женщина приехала туда с ребенком, чтобы поговорить с супругом, временно живущем у своей матери. Он съехал от жены после серии пьяных скандалов, но последний разговор между ними вновь не получился, потому что мужчина был нетрезв.

Он набросился на супругу и избил ее, а затем стал громить родительский дом. Когда потерпевшая убежала к соседям своей свекрови, чтобы укрыться там от агрессии мужа, тот сел в чужой трактор и въехал на нем в соседнее здание. Хозяева вызвали полицию, и правоохранители стали непосредственными свидетелями инцидента.

В попытке вернуть испуганную жену мужчина разворотил крыльцо, забор и разбил окно соседям, а после этого сдался полицейским.

Ранее в Свердловской области девушка прыгнула со второго этажа, спасаясь от вооруженного мужчины.