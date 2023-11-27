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В Башкирии неизвестный напал на женщину на улице

В Уфе неизвестный на улице ударил женщину в лицо

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Телеграм-канал БашДТП | Bash.dtp.official

В Уфе неизвестный мужчина напал на женщину прямо на улице. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП | Bash.dtp.official».

Инцидент произошел 25 ноября на улице Братьев Кадомцевых и попал на придомовую камеру. На кадрах видно, как прохожий с разбегу ударяет женщину по лицу и она с высоты своего роста падает на обледеневшую дорогу. После случившегося женщине потребовалась помощь медиков. Пострадавшей диагностировали перелом лицевых костей, рану лица.

Нападавшего ищет полиция.

Ранее тюменка пострадала от нападения прохожего, который пнул ее собаку.

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