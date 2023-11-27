В Словакии пригрозили перекрыть КПП на границе с Украиной

Союз автоперевозчиков Словакии пригрозил перекрыть контрольно-пропускной пункт (КПП) на приграничном с Украиной переходе Вышне Немецке — Ужгород, передает РИА Новости.

По данным агентства, перевозчики грозятся перекрыть КПП 1 декабря, если к этой дате не будет прогресса в восстановлении системы разрешений для украинских перевозчиков.

«В случае, если не будет сдвига в поиске решения, Союз автоперевозчиков Словакии собирается заблокировать переход Вышне Немецке — Ужгород с 1 декабря 2023 года», — приводятся слова представителей организации.

До этого на границе Словакии и Украины образовалась огромная пробка из-за польских водителей.

20 ноября замминистра инфраструктуры Украины Сергей Деркач сообщил, что польские перевозчики начали препятствовать прохождению гуманитарных грузов и цистерн с горючим.

До этого польские водители объявили о начале забастовки с фактическим перекрытием движения грузового автотранспорта через польско-украинскую границу.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что готовы к новым торговым конфликтам.