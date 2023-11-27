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Вьетнамец 5 месяцев жил с мигренью из-за палочек для еды, застрявших в черепе

Oddity Central: вьетнамец 5 месяцев жил с мигренью из-за палочек для еды в голове

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Житель Вьетнама пять месяцев жил с головными болями из-за палочек для еды, застрявших в его черепе, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, мужчина попал в больницу с жалобами на постоянные головные боли. Пациент рассказал медикам, что не знает, в чем причина мигрени, но снимок головы вьетнамца показал, что в его черепе находятся обломки двух палочек от еды, попавшие туда через нос.

Позже пациент вспомнил, как около пяти месяцев назад подрался в баре и попал в больницу, но врачи отпустили его домой без детального обследования. Мужчина считает, что тогда соперник мог воткнуть ему палочки в нос.

После того, как хирурги удалил инородные тела из головы мужчины, его отпустили обратно домой.

Ранее в США врачи обнаружили во время колоноскопии живую муху в желудке пациента.

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