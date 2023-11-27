Названы пруды в Москве, на которых зимой откроются катки

В этом сезоне в Москве на разных объектах планируется организовать 120 мест для зимнего отдыха. В том числе 92 места – на водоемах, сообщил начальник отдела по обеспечению безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Москве Дмитрий Мудров. Катки появятся на трех водоемах столицы — Чистых прудах, Патриаршем и Екатерининском прудах, рассказал он в пресс-центре НСН.

Сейчас выход на лед в столице пока запрещен, подчеркнул Мудров. Сотрудники МЧС проводят мониторинг состояния льда и его толщины. Безопасной считается толщина льда в 7 см. Такая толщина пока не может установиться из-за «температурных качелей», так как для этого требуется определенное количество морозных дней, подчеркнул он.

«Также проводится работа по организации мест для массового катания – толщина должна быть не менее 25 сантиметров, — добавил Мудров. — Они заработают в далеком будущем. Планируется к открытию три площадки: Чистые пруды, Патриарший пруд, Екатерининский пруд».

Напомним, врачи рассказывали россиянам, как правильно подготовиться к походу на каток. В частности, рекомендуется отдавать предпочтение легкой, но теплой одежде, а первый поход на каток ограничить 15–20 минутами во избежание переохлаждения.

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