Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы пруды в Москве, на которых зимой откроются катки

Сотрудник МЧС Мудров: этой зимой катки появятся на трех водоемах Москвы

close
100%
Depositphotos

В этом сезоне в Москве на разных объектах планируется организовать 120 мест для зимнего отдыха. В том числе 92 места – на водоемах, сообщил начальник отдела по обеспечению безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Москве Дмитрий Мудров. Катки появятся на трех водоемах столицы — Чистых прудах, Патриаршем и Екатерининском прудах, рассказал он в пресс-центре НСН.

Сейчас выход на лед в столице пока запрещен, подчеркнул Мудров. Сотрудники МЧС проводят мониторинг состояния льда и его толщины. Безопасной считается толщина льда в 7 см. Такая толщина пока не может установиться из-за «температурных качелей», так как для этого требуется определенное количество морозных дней, подчеркнул он.

«Также проводится работа по организации мест для массового катания – толщина должна быть не менее 25 сантиметров, — добавил Мудров. — Они заработают в далеком будущем. Планируется к открытию три площадки: Чистые пруды, Патриарший пруд, Екатерининский пруд».

Напомним, врачи рассказывали россиянам, как правильно подготовиться к походу на каток. В частности, рекомендуется отдавать предпочтение легкой, но теплой одежде, а первый поход на каток ограничить 15–20 минутами во избежание переохлаждения.

В Перми ранее спасли двоих школьников, провалившихся под лед.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий