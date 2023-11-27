Большой резиновый шар сбил петербуржца с ног

Ремонтные работы у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге обернулись происшествием для местного жителя. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на социальные сети. Уточняется, что мужчину сбил с ног резиновый шар для прочистки труб.

Со слов очевидцев, пострадавший переходил дорогу на пешеходном переходе рядом с участком, где проходили ремонтные работы. По предварительной информации, внезапно из трубы вырвался шар и сбил пострадавшего с ног. Информации о его состоянии на данный момент нет. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Издание уточняет, что под давлением данные шары выгоняют из труб мусор.

До этого 51-летнюю петербурженку госпитализировали с токсическим отравлением из собственной квартиры. Женщина убирала в ванной комнате и чистила сантехнику средством «Белизна», после чего ей стало плохо.

Пострадавшую доставили в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, где у нее диагностировали отравление парами хлора, женщина находится в состоянии средней степени тяжести в отделении токсикологии.

Ранее девушку смыло огромной волной во время шторма в Новороссийске.