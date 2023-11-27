Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жительницу Запорожья задержали за попытку подрыва военного грузовика

ФСБ задержала жительницу Запорожья за попытку подрыва военного грузовика

close
100%
ФСБ РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали с жительницу Запорожской области, которая пыталась подорвать военный грузовик. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, женщина действовала по заданию украинских спецслужб. Она установила самодельную взрывчатку под кабину грузовика, который используют Вооруженные силы РФ. Сотрудники ФСЮ задержали подозреваемую с поличным.

На женщину возбудили уголовное дело «террористический акт» и «незаконное хранение взрывчатых веществ. Сейчас проводятся следственные мероприятия и устанавливаются все подробности инцидента.

До этого ФСБ задержала в Самаре местную жительницу, которая, по версии силовиков, агитировала российских военных к переходу на сторону вооруженных сил Украины. ФСБ считает, что женщина была пособницей украинских спецслужб. Она якобы уговаривала военнослужащих примкнуть к ВСУ в интернете, а в качестве аргументов использовала информацию с порталов, дискредитирующих ВС РФ.

Ранее ФСБ сообщила о задержании браконьеров с трепангом на 11 млн рублей на Сахалине.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий