Жительницу Запорожья задержали за попытку подрыва военного грузовика

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали с жительницу Запорожской области, которая пыталась подорвать военный грузовик. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, женщина действовала по заданию украинских спецслужб. Она установила самодельную взрывчатку под кабину грузовика, который используют Вооруженные силы РФ. Сотрудники ФСЮ задержали подозреваемую с поличным.

На женщину возбудили уголовное дело «террористический акт» и «незаконное хранение взрывчатых веществ. Сейчас проводятся следственные мероприятия и устанавливаются все подробности инцидента.

До этого ФСБ задержала в Самаре местную жительницу, которая, по версии силовиков, агитировала российских военных к переходу на сторону вооруженных сил Украины. ФСБ считает, что женщина была пособницей украинских спецслужб. Она якобы уговаривала военнослужащих примкнуть к ВСУ в интернете, а в качестве аргументов использовала информацию с порталов, дискредитирующих ВС РФ.

Ранее ФСБ сообщила о задержании браконьеров с трепангом на 11 млн рублей на Сахалине.