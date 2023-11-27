Желающих поступить в РАНХиГС пригласили познакомиться с вузом

День открытых дверей в Президентской академии РАНХиГС состоится 2 декабря, сообщили в вузе. Представители Академии расскажут, как в этом году будет организована приемная кампания, что предлагают абитуриентам институты и факультеты РАНХиГС, чем интересна внеучебная студенческая жизнь и зачем школьникам нужно начинать участвовать в проектах вуза заранее.

Школьники смогут послушать выступление ректора академии Алексея Комиссарова, узнать о программах обучения, условиях поступления, стоимости и льготах, познакомиться с преподавателями и студентами, разобраться, какая профессия подходит именно им, а также подкрепиться специальным обедом абитуриента.

Представители вуза рекомендуют гостям изучить программу мероприятия и сформировать свой персональный День открытых дверей, отметив события, которые они планируют посетить.

Чтобы получить пропуск, нужно зарегистрироваться на сайте.

В вузе отмечают, что помимо основных программ бакалавриата у Президентской академии есть особенная программа высшего образования по подготовке востребованных и прогрессивных руководителей госсектора «РЕСУРС России». РЕСУРС — это аббревиатура: Р-равенство, Е-единство, С-справедливость, У-усердие, Р-развитие, С-сила.

Именно на таких принципах проходит обучение и воспитание нового поколения профессионалов государственной и муниципальной службы, подчеркивают в вузе.

Программа уникальна тем, что выпускники приобретают сразу 2 специальности: «Государственное и муниципальное управление» и «Бизнес-информатика».

Также в РАНХиГС подчеркнули, что академия участвует в ряде государственных проектов.

«Выступая одним из операторов Федерального проекта «Содействие занятости», академия предлагает 1000 бесплатных образовательных программ, при этом для каждого региона набор программ свой – он сформирован с учетом потребностей локального рынка труда», — пояснили в вузе.

Принять участие в проекте «Содействие занятости» могут женщины в декрете и неработающие мамы с детьми до 7 лет, люди старше 50 лет, участники СВО, отслужившие в армии граждане, которые не нашли работу и ряд других категорий.