В Сбере заявили о сокращении игнорирующих просрочку заемщиков вдвое

Россияне стали чаще предпринимать активные действия для погашения просроченной задолженности. Об этом по итогам исследования Сбера по изучению причин возникновения просроченной задолженности частных клиентов заявил вице-президент, директор Департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Кирилл Демин.

Отмечается, что исследование с последующим сравнением результатов прошло в две волны — с марта по апрель и с сентября по октябрь 2023 года. Целевая аудитория исследования состояла из совершеннолетних жителей российских городов с населением от 100 тыс. человек, у которых есть хотя бы один кредит в любом банке. Вторая волна была дополнена выборкой респондентов с опытом задержки платежа по кредиту в последние три месяца.

«Мы специально провели исследование в две волны, чтобы понять динамику поведения заемщиков. Результаты опроса показали, что за полгода финансовая культура улучшилась. Доля тех, кто просто игнорирует просрочку, сократилась вдвое — с 10 до 5%. Подчеркну, что банк всегда готов рассматривать все те жизненные обстоятельства заемщиков, которые препятствуют своевременному погашению кредита», — сказал Демин.

Исследование показало, что среди клиентов, допускающих просрочку, доли мужчин и женщин одинаковы (50% и 50%). При этом отмечается, что большинство респондентов (53% в первой волне и 55% во второй волне) брали кредиты на крупные покупки. На втором месте — кредиты на текущие расходы (45% и 42% соответственно). Во второй волне выросла доля заемщиков, которые оформляли новые кредиты, чтобы погасить уже имеющиеся (с 6% до 11%).

«Больше всего должников с просрочкой принадлежат возрастной группе от 40 до 49 лет (36% всех заемщиков, задерживающих платежи). Еще 32% клиентов с просрочкой – это 30–39-летние, 15% - 50–59-летние, 11% – 18-29-летние. Меньше всего среди клиентов с просрочкой (7%) представителей старшего поколения - 60 лет и старше», — добавил Демин.

Он уточнил, что в рамках исследования также были изучены особенности клиентов в зависимости от количества кредитов. Так, среди заемщиков с опытом просроченной задолженности 38% имеют два кредита, 24% — три кредита, 22% — один кредит. Среди клиентов без просрочки большинство составляют заемщики с одним (42%) или двумя займами (27%).

Данные были собраны онлайн опросом (CAWI) по формализованной анкете. Применялась квотная направленная выборка с заданным распределением по месту проживания, полу и возрасту. Размер выборки первой волны составил 1000 человек, второй волны – 968 человек.