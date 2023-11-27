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Блогер из Японии завоевал аудиторию, выдавая себя за женщину

Oddity Central: в Японии блогер стал популярным в образе женщины

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1293Maron/X (бывший Twitter)

Блогер из Японии стал популярным благодаря своему женскому образу, пишет Oddity Central.

Блогер, известный в соцсетях под ником Химени, завоевал популярность у подписчиков благодаря своим публикациям в женских образах, косплеям и скетчам. Мужчина рассказал, что женская одежда ему нравится еще с детства, однако из-за строгого нрава родителей он не мог носить то, что хотел.

Однако японец признается, что чем больше мать и отец запрещали ему самовыражаться, тем больше он чувствовал себя обязанным одеваться как девушка. Поэтому когда мужчина начал работать, часть денег тратил на понравившуюся одежду.

Сам Химени не чувствует стеснения по поводу своего образа, напротив, блогер считает, что ношение женской одежды — игра для настоящих мужчин. Японец добавил, что у него есть любимая девушка, которая полностью поддерживает его увлечения.

Ранее японец потратил $14 тысяч, чтобы превратиться в собаку породы колли.

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